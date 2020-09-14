新冠肺炎：大專院校開學一周　3.6萬人確診

美國學校的新學年上周二（8日）開始，當地傳媒周日（13日）報道，過去一周美國大專院校錄得逾3.6萬宗新冠肺炎確診個案，累計8.8萬宗。

報道指自疫情爆發以來，美國大專院校已有60人死於新冠肺炎，他們主要在春季學期期間去世，病歿者都是學校的教職員，而非學生。最新一宗死亡個案，是喬治亞州北喬治亞技術學院的57歲校長艾夫斯特（Mark Ivester），他上月16日入院接受透析治療，一直情況穩定，但上周六（12日）深夜因新冠肺炎不治，暫時未知他是在何處及何時染疫。

另外，美國《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德早前在一本新書中，踢爆總統特朗普隱瞞早已知新冠肺炎疫情嚴重。繼特朗普親口否認後，白宮數名官員日前亦為特朗普說項。

貿易顧問納瓦羅周日在美國有線新聞網絡（CNN）早晨節目上，指特朗普今年二、三月與伍德沃德談及新冠肺炎疫情時，當時是疫情初期，全個美國「如在霧裏」，根本「無人知道」病毒有多惡毒。惟當主持指特朗普在2月26日談及新冠肺炎時，為何不直接告訴國民疫情爆發。納瓦羅只回應稱，特朗普基本上是「抱最大的希望，做好最壞的準備」，處變不驚應對這些來自中國的病毒。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）及特朗普的高級競選顧問米勒（Jason Miller）周日亦在全國廣播公司（NBC）另一節目為特朗普解畫。前者指特朗普認為毋須引起恐慌，故採取冷靜及有條理的方式應對疫情，包括設立專責部門和在年初禁止來自中國內地的旅客入境。後者則指特朗普並非淡化疫情，而是希望人們知道國家現時很安全，人們的生活可以盡快回復正常。