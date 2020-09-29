退回教皇冊封，這是人類歷史上從來沒有過的事，但H.H.第三世多杰羌佛竟然做出了這樣的事。2018年，“世界和平獎頒獎委員會”和“世界和平獎宗教領袖授稱委員會”冊封H.H.第三世多杰羌佛為世界佛教教皇，卻被羌佛退回。為此，2020年9月24日，兩會的正式聲明由主席Suzi Leggett女士，在美國洛杉磯世界佛教總部所屬寺廟“聖跡寺”宣布：對H.H.第三世多杰羌佛的世界佛教教皇冊封是無可更變的，本會拒絕退回冊封令！

“世界和平獎頒獎委員會”聯同“世界和平獎宗教領袖授稱委員會”，經過兩年的共同努力，在極其嚴格細緻地審查後，作出了最終永久不更變性的決定，於2018年1月31日，正式頒發世界佛教教皇冊封令及教皇權杖予H.H.第三世多杰羌佛，從此，H.H.第三世多杰羌佛正式升位世界佛教教皇。然而，沒料到，H.H.第三世多杰羌佛卻皺起了眉頭，拒絕接受教皇冊封，羌佛說：“佛教界有佛、菩薩、法王、活佛、法師、高僧大德、聖德的稱謂，不需要教皇，我是一個慚愧的修行者，擔當不了這個重任。” 無奈之下，世界佛教總部出面接受了冊封令和教皇權杖。當羌佛見到權杖上有南無釋迦牟尼佛的坐像，即刻接過權杖舉過自己頭頂以表敬重，但隨即羌佛便將冊封令和教皇權杖退回給了“世界和平獎頒獎委員會”和“世界和平獎宗教領袖授稱委員會”，這才有了9月24日Suzi Leggett女士親往聖跡寺，宣布羌佛退回冊封無效。Leggett主席說：“幾十年來，本會給列根總統、印度聖雄甘地、拉賓總理以及很多國家的總統、總理頒授了世界和平獎，從沒有退回的先例， 凡是本會做出的決定並已經實施了的，是十分嚴肅認真的決定，絕不予以更改。……H.H. 第三世多杰羌佛教皇退回教皇權杖及冊封令的做法是不成立的，世界佛教教皇權座只屬於H.H.第三世多杰羌佛，其他任何人不得使用，此為永久性不可更變的定論！”但因H.H.第三世多杰羌佛依舊拒絕接受，當天未曾出席，Leggett主席只得將被H.H.第三世多杰羌佛退回的冊封令和教皇權杖，再次交給了世界佛教總部。

莫知尊者代表世界佛教總部承接了給H.H.第三世多杰羌佛的冊封令和教皇權杖，他說：“世界佛教總部認為，兩會的決定是十分正確英明的！自南無釋迦牟尼佛報化以後，就沒有一位如佛陀一樣統領大眾佛教徒的最高領袖，但是，教皇權位必須是非單一佛教派別的領袖有資質擔當的，而唯一只有統攝整個佛教的領袖——佛陀。南無第三世多杰羌佛圓滿佛教教法，符合各派認證的佛陀標準，符合佛陀本質，符合佛陀內證覺量，僅憑佛陀本質拿杵上座，上超59段，就無人能達到此標準。南無羌佛符合佛陀德境，顯密圓通、妙諳五明等，全部符合圓滿，實屬佛陀覺量。此世界無有第二位佛教聖德具此資質，僅憑發願一生義務利生，不收供養，圓融無礙，就無有聖德可及。只有南無第三世多杰羌佛，才能擔負佛教教皇這一崇聖無比的重擔，導正學佛正規的途徑。因此，世界佛教總部代表佛教徒們，非常感謝世界和平獎委員會和世界和平獎宗教領袖授稱委員會最終做出的決定。”

Leggett主席宣讀了決議聲明，決議說：“世界和平獎頒獎委員會”及“世界和平獎宗教領袖授稱委員會”已經過了認真嚴肅審查，決定冊封了的佛教教皇，絕不能不嚴謹而收回，這是兩會的決定，而不是H.H.第三世多杰羌佛個人自己能決定的。兩會認為，鑑於各宗派法王、祖師、大師均只能統領自屬的宗派，不具備資格作為整個佛教的統領，而唯一只有佛陀身份是整個佛教統攝之皇，猶如上帝統攝天主教的一切，予以指導總綱教義。從釋迦牟尼佛史至今，世界上真正被所有各大教派認證的佛陀只有一位，就是H.H. 第三世多杰羌佛，其由各大教派領袖、法王、攝政王、大活佛寫的認證書、附議賀函達一百多份，成為史無二人的認證壯舉，特別是其實質性的佛陀證量、五明高峰圓滿無缺，是整個佛教的第一人，無私德境受人愛敬，其佛陀的本質、體質，也只有H.H.第三世多杰羌佛教皇一人具備，世界上沒有第二位佛教高僧大德圓滿具備。因此，兩會做出終極決定，H.H. 第三世多杰羌佛教皇退回教皇權杖及冊封令的做法是不成立的，世界佛教教皇權座只屬於H.H.第三世多杰羌佛，其他任何人不得使用，此為永久性不可更變的定論！