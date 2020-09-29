韓美分享中國導彈情報　籲朝參與創意解決方法

南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部部長李度勳，周一（28日）與美國國務院常務副國務卿兼對朝特別代表比甘在華盛頓會面。雙方討論朝解半島局勢等問題並提出意見，呼籲北韓參與這些創意的想法。此外，美國軍備控制特別代表比林斯利訪問南韓，與韓方分享有關中國導彈與核載具的情報。

比甘在記者會上表示，與李度勳討論韓半島局勢、韓美關係等議題，雙方就繼續增進半島外交活動提出一系列建設性的意見，但這些方案單是韓美兩國沒法實現，需要北韓參與其中，將耐心等待朝方準備好。他指出，韓美的外交努力是為了實現半島永久和平和無核化，恢復朝美關係正常化；另提到南韓漁政官遭朝軍射殺一事，稱消息令韓美民眾感到震驚。

李度勳表示，這是近期以來雙方最愉快的一次討論，如何管控局勢和重啟對話是韓美的共同課題，今後將加強與美協商。輿論認為，韓美所討論的方案中，可能包括南韓總統文在寅近期在聯合國大會上提到的朝鮮半島《終戰宣言》等內容。

另外，美國軍備控制特別代表比林斯利周一在首爾市龍山區南營洞的美國中心受訪，稱訪韓期間與南韓高官和政府機構負責人會面，就中國導彈與核載具等問題分享情報。他表示，中國未有加入《中程導彈條約》，過去30年研製部署1000至2000枚巡航及彈道導彈，去年發射了225枚彈道導彈，去年首8個月進行了70次導彈發射活動。被問及美國正研製的中程導彈會否部署日韓，他表示為時尚早，未準備好討論在盟國部署的問題。