美國大選：拜登將公布白宮團隊　競選經理或任副幕僚長

（左起）里士滿、列查迪、迪倫或成為未來白宮團隊的要員。

外媒引述消息報道，宣布勝出美國總統選舉的拜登，將在當地時間周二（17日）公布白宮團隊的主要成員，路易斯安那州眾議員里士滿（Cedric Richmond）、競選高級顧問列查迪（Steve Ricchetti）、競選經理迪倫（O'Malley Dillon）料將加入拜登籌組的新政府，3人均為拜登競選的得力助手。

兩名知情的民主黨人透露，拜登周一（16日）已確定白宮團隊的主要人選，在拜登競選團隊擔任全國聯席主席的47歲非裔眾議員里士滿，將會辭去議員席位，擔任白宮高級顧問，負責公眾聯絡事務，並與國會爭取非裔社群及少數族裔的福祉。

據報，44歲的迪倫將會擔任副幕僚長，監督白宮運作、她是首位主責民主黨總統競選活動且獲勝的女性，具資深的從政履歷，曾為前總統奧巴馬負責白宮的競標工作。

而跟隨拜登多年的得力助手列查迪預料亦將在白宮擔任要職，他早於拜登任職副總統期間，擔當其幕僚長一職，負責與藥業有關的游說工作，並曾於2016年為拜登的總統選舉進行籌備工作，惟拜登最後宣布退選。

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