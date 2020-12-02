美委員會報告批評港區國安法　港府斥干預香港事務

美國的美中經濟與安全檢討委員會（USCC）於當地時間周二（1日）向國會發表年度報告，當中指摘中國在香港實施《港區國安法》，違反「一國兩制」框架承諾，而《港區國安法》亦從根本上改變香港與美國及其他民主國家的關係，建議美國政府為擔心受政治迫害的香港人，掃除取得簽證的障礙等。香港政府周三（2日）發表聲明，反駁上述報告，指會堅決反對美方在香港章節中作出的無理攻擊和不實指控。

這份超過500頁的年度報告，包括美中全球競爭、美中經濟及貿易關係、美中安全、政治和外交事務、台灣及香港章節。其中在香港章節當中，委員會指摘中國在香港實施《港區國安法》，表明北京犧牲經濟利益、法治及基本人權，去建立對香港的政治控制。隨着美國發覺到香港情況出現改變，美方開始廢除對香港特殊待遇的法律。

報告續指，《港區國安法》的「治外法權」對在香港及國際的美國公民構成重大風險，又指美國跨國企業及其在香港的人員面臨政治及個人風險。報告另指控香港政府取消香港的民主程序，包括延遲立法會選舉，以及禁止10多名民主派人士參選，甚至在《港區國安法》落實後拘捕民主派人士，並同時指摘《港區國安法》損害香港法治及新聞自由。

報告建議，美國政府為擔憂受政治迫害的香港人，掃除取得簽證的障礙，另提到國會正考慮立法，將政治庇護擴大到1997年6月30日或之後出生的香港居民，並同時指示美國貿易代表辦公室（USTR）在90天內提交報告，去評估中國利用香港逃避或繞過《1974年貿易法》第301條款貿易執法行動，或其他貿易補救措施的風險。

香港政府反駁稱，上述報告是美方繼美國國會通過一系列針對香港的法律後，再次干預香港事務的例子；美方並以人權、民主和自治為藉口，推出一連串措施，藉香港問題製造事端以打擊中國；港府反對「一國兩制」被削弱的指控，亦反對抹黑《港區國安法》的評論。

港府強調，有決心與能力，維護香港長期繁榮穩定及金融安全，令投資者可以安心在香港營運，重申國際金融中心地位不會改變。而香港政府會繼續在香港依法履行維護國家安全的職責，不會被外國實施的制裁嚇倒。