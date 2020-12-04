新冠肺炎：美單日病歿數創新高　3前總統願公開打疫苗鼓勵接種

美國新冠肺炎疫情持續，單日病歿人數再創新高之際，3位前總統奧巴馬、小布殊和克林頓都表明會公開地接種新冠肺炎疫苗，以增強公眾對接種疫苗的信心。

奧巴馬在一個在周四（3日）播出的電台訪問時表示，如果國家過敏及傳染病研究所主任福奇說某種新冠病毒疫苗是安全的，而疫苗也開始提供給風險較低的人接種時，他就會去接種。他還表示：「我可能在電視上公開接種或錄影，讓公眾知道我相信科學。」

克林頓則透過他的發言人表示，當疫苗可以提供給他接種時，他必定願意去接種，而如果能夠促使所有美國人都效法的話，他會公開地接種疫苗。

小布殊的幕僚長福特（Freddy Ford）也表示，小布殊近日着他跟福奇和白宮冠狀病毒工作組協調人布里克斯聯絡，表明小布殊願意做些有助於鼓勵美國人接種疫苗的事。福特說：「首先疫苗須確保安全和讓為有需要的人優先接種，布殊總統接着會排隊接種，並很高興在鏡頭前進行。」

3位前總統表示願意公開接種疫苗鼓勵國民防疫之際，美國的新冠肺炎單日死亡人數在周三（2日）創新高，達3,157人，而周四的單日新症也創下20萬宗的新高，住院人數則超過10萬人。截至本港時間周五（4日）凌晨，美國的確診數字累計近1,438.6萬宗，近28.1萬人病歿。