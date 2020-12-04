女科學家批公司欠性別多元　遭Google解僱

美國互聯網公司Google一名非裔女科學家，周三（2日）在Twitter發文稱自己因批評公司欠缺性別多元化而遭解僱，Google母公司Alphabet周四（3日）反駁指控，反稱曾遭其以辭職作為威脅，以達成個人要求。

格布呂（Timnit Gebru）在Google負責開發倫理人工智能（AI），同時營運着非營利組織「Black in AI」，旨在增加有色人種在AI中的代表性。她指自己與他人共同撰寫有關面部分析技術性別偏見的論文，被公司拒絕發表，因而向同事發郵件，表達對公司AI部門缺乏性別多元感到沮喪，並指事件顯示Google口頭上支持多樣性，實際上卻不作改變。

Google的AI部門負責人迪恩（Jeff Dean）發信向員工解釋，格布呂的論文沒有及時送交公司審查，卻在未經允許情況下提交會議，後來更以辭職作為威脅，要求公司告訴她是哪位同事認為其論文無法發表。迪恩又寫道，公司尊重格布呂的離職決定，並欣賞她致力於使AI更加公平和包容的熱情，但拒絕就格布呂向同事發郵件的內容作出評論。

Google YouTube 醜聞不絕：