賤男威脅女主播提供私密照　警追查搗破色情網站

台灣桃園市一名年輕女主播早前在網上直播時，不慎露點，且被人截圖放在一名為「射團」的色情網站。一名21歲鍾姓男大學生看到照片後，竟以此威脅女主播提供更多私密照。桃園警方接報後，先將鍾男逮捕歸案，近日再在台南查獲「射團」26歲黃姓管理員，及陳姓網站工程師。



受害女子透露，去年9月至10月期間，鍾男突然以不同Facebook及Instagram帳號，把其直播露點照傳送給她，並威脅如不提供私密照片，就把露點照發送給她友人、公司同事等。惟受害女子根本不認識鍾男，不想受其威脅，便直接封鎖帳號，並報警求助。



經查，警方迅即逮捕鍾男。鍾男承認自己在「射團」下載照片，一時衝動才想用露點照「換」更多私密照。檢察官其後依強制未遂罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決。



另警方追查「射團」，發現是跨國色情網站，IP設於境外，主要提供分享色情影片、照片和偷拍照，甚至要求會員匯款購買虛擬貨幣，才能瀏覽較裸露圖文或影片，屬於營利性質；加上網站中散布大量未成年裸露內容，觸犯兒童及少年性剝削防制條例。警方逮捕黃男及陳男後，依違反兒童及少年性剝削防制條例移送，檢方兩人各以10萬元新台幣（約2.5萬港元）交保。