豬肉檔不按明碼實價銷售　省市監局立案調查

受非洲豬瘟疫情影響，內地生豬供應緊張、價格上升，各地政府均出台相關政策，保障豬肉供應及價格。浙江溫州洞頭區市場監督局上月接獲消費者反映，當地農貿市場銷售的生豬肉價格明顯偏高，有檔主未按明碼標價銷售。當局周一（16日）表示，已對上述違規行為立案調查。

有關部門對轄區內兩間農貿市場突擊檢查，發現有3個攤位銷售的生豬肉價格與明碼標價不符。經初步查證，上述攤位的標價牌長時間不更新，涉嫌違反《價格法》、《關於商品和服務實行明碼標價的規定》相關條款。

省市場監管部門另查處4宗豬肉食品安全違法行為，其中在麗水松陽縣、青田縣，溫州龍灣區3間豬肉檔銷售未經檢疫的豬肉；而金華市一間肉類產品配送點未領取營業執照，擅自配送肉類產品。

當局表示，由8月起密切關注豬肉價格走勢，對農貿市場、商場超市、冷庫豬肉經營戶、肉製品生產企業等展開全面巡查和監督檢查。同時，向生豬養殖企業、生豬屠宰、豬肉批發和零售商開展價格政策提醒，督促增強規範經營意識，不得價格欺詐、串通、歧視，哄抬價格、變相漲價、囤積居奇、捏造散布漲價訊息等。