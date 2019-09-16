修例風波：威院500人集會　高舉五指重申訴求

反修例風波持續，醫護界再發起活動。大批醫護今午(16日)1時聚集在沙田威爾斯親王醫院新座地下大堂，表達連月對政府的不滿。大部分參與者均身穿制服，現場有人派發黑色口罩，集會人士手持標語牌，如「拯救香港、刻不容緩」等並高喊口號。另外，韓星金義聖亦有現身威院。

醫護人員高舉五指，表達對五大訴求的決心，並打開手機的照明，喻意「願榮光歸於香港」。近500人從新座步行至舊座，在連接威院新舊座的天橋上組成人鏈，高唱《願榮光歸於香港》，並在下午2時散去。

南韓藝人金義聖今亦現身威院支持一眾救護人員。他呼籲港府停止警暴，又謂香港人並不孤單，許多人都有關注此事，又指會將香港情況傳遞回國。金又指，從未在南韓醫院見過類似示威活動，可以體會醫護人員的憤怒。

參與集會的護士徐小姐指，今早7時下班後特意留守醫院6小時，以出席今次活動，她認為，風波持續至今，任何人都應該站出來發聲。徐強調，醫護人員不論有甚麼政治立場，他們都是專業，不會選擇性救人，她批評警察選擇性執法，要求政府回應警察濫權濫暴的問題。