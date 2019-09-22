不堪家暴流浪逾20載　身份死亡婦人派出所與長子團聚

台灣新竹縣兩名巡警日前巡邏時，截查一名神色緊張的婦人，但對方無法出示身份證明文件，於是把她帶回派出所。經深入調查後，發現法院早已宣告婦人死亡，其後得知她因不堪家庭暴力，於20多年前離家出走，一番努力後終尋回婦人的長子，兩人在派出所內相擁團聚。

新竹縣警察局竹北分局高鐵派出所警員黃政喆、劉昶麟上周三（16日）黃昏巡邏時，發現一名年約60歲的婦人形迹可疑，於是上前截查。但她身上沒有身份證明文件，透過戶役政系統無法找到她報稱的身份，警員懷疑她是謊報身份的通緝犯。警方刑偵隊其後套取婦人的指紋，比對其他電腦系統紀錄後終找到她的身份，但紀錄顯示她已在法律上死亡。

警方深入調查後發現，婦人原居於台東，與丈夫育有4名子女，因不堪長年的家庭暴力，待子女長大成人後才不辭而別。她曾因掛念子女而返回老家尋親，但已人去樓空。得悉婦人的坎坷身世後，警員透過資料庫找到仍居台東的長子。對方得悉母親仍在生，感到十分驚訝，指母親失蹤後父親曾報案，但一直遍尋不獲，7年後向法院申請死亡報告。

在警員的勸說及調解下，婦人的長子連夜搭車至新竹，在派出所內與闊別20多年的母親重逢。竹北分局局長謝博賢讚揚警員的鍥而不捨精神，協助該對母子重逢。