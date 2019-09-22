港故：音樂才子拍紀錄片推廣天水圍　「呢度唔係悲情城市！」

天水圍作為一個新市鎮，遠離市中心、自成一角。有人說她是「悲情城市」，有人說她是新移民的集中地，今集《港。故》主角陳君明(Kessay)，就想告訴大家天水圍的另一面。

熱愛社區 拍片推廣天水圍

「我眼中想呈現嘅天水圍，其實係一個好多年輕人嘅地方，而年輕人有佢哋想做嘅事。有好多正面嘅訊息、活動進行緊，無伴奏合唱係其中一樣，我想畀區內嘅人見到，呢個地方都好有活力，亦好有夢想。」在天水圍成長的Kessay，對自己的社區很有感情，作為中大音樂系學生的他，希望用自己擅長的音樂和拍攝，去製作一條紀錄片，凝聚社區之餘，亦令區外的人對天水圍有新的認識。

紀錄片長達45分鐘，內容圍繞四個天水圍年輕人學習無伴奏合唱(Acappella)的經歷和故事。選擇用無伴奏合唱作為紀錄片的主線，是因為Kessay自中學開始就接觸這音樂活動，對他而言，無伴奏合唱不只是興趣，更是他學習以外的生活寄託：「諗返究竟自己中學生涯做咗啲咩，發現原來都關音樂事，好大部分同無伴奏合唱有關，都係靠無伴奏合唱嘅活動經歷帶我嚟到中文大學。」

無伴奏合唱 入場門檻低

過去幾年，無伴奏合唱在香港逐漸盛行。Kessay表示，無伴奏合唱無需另購樂器，經濟上入場門檻較低，造就天水圍超過一半中學都開辦此課外活動，多間非牟利機構亦有提供相關課程，讓更多基層學生可接觸音樂，並藉着音樂的成就去改變人生。

Kessay對音樂的熱誠和推廣無伴奏合唱的堅持，得到不少朋友和老師的支持，而在中大崇基學院「圓夢計劃」的經濟資助和行政支援下，Kessay用了大半年時間，一手一腳拍成紀錄片，還舉辦了幾場區內、區外的放映會，希望用這紀錄片，連繫天水圍區內外的人，讓這個社區不再「悲情」。

今集《港。故》用8分鐘，由熱愛音樂、擅長無伴奏合唱的Kessay，帶大家去認識天水圍的另一面。

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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。