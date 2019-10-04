本月迎多場流星雨　今年最後一次天王星沖日

中國科學院紫金山天文台周四（3日）發布本月流星雨活動時間表，其中天龍座和獵戶座的流星雨將輪番爆發，而「木星合月」、「水星東大距」、「天王星沖日」等天文現象也將相繼登場。

據紫金山天文台專家介紹，踏入10月，多個流星雨開始活躍，包括鹿豹座、天龍座、南金牛座、獵戶座、小獅座等。天龍座流星雨下周三（9日）將率先劃破天際，流星雨將於當天下午2時出現，北半球高緯度地區較易觀測，但今年的爆發規模預料不大，每小時流量約只有10顆。

至於本月22日的獵戶座流星雨，每小時流量預計可達20顆以上。專家稱，獵戶座流星雨是著名的哈雷彗星產物，特點是量多持續時間較長。不過，獵戶座流星雨很少出現大規模爆發，但勝在流量穩定。

除了流星雨外，木星與月亮將於周五（4日）上演木星合月。屆時假如天氣晴朗，市民可憑肉眼看到月亮的南方有一顆恒亮的木星。而本月20日，將出現今年最後一次水星東大距，民眾可在日落後的西南方低空找到水星身影。

而於本月28日壓軸出場的將是天王星沖日現象，這個距離非常遙遠的氣體行星將可憑肉眼直接看見，但由於在群星之中很難將之分辨，專家稱公眾可以通過星圖軟件來定位，或使用望遠鏡或攝影器材，去追蹤這顆略帶青綠色的遙遠行星。