封針療法爭議大　調查指7成醫生贊成取締

封針療法效用備受質疑，深陷風波的鄭州大學第三附屬醫院（下稱三附）兒童康復科已全面停診，醫院官網也刪除有關療法的所有內容。業界對該療法的醫學證據、療法療效及用藥，都存在不同觀點。有內地醫學分享網站調查顯示，逾7成醫生認為應取締該療法。

封針療法全稱「位點加穴位藥物注射療法」，是針灸的一種。三附兒童康復科創始人萬國蘭開創該療法的靈感，據報來自一篇外文醫學文章，內容指大腦脊髓損傷，如果不給予一定的強刺激，就不能出現明顯的療效。開始時，她利用雞、鴿進行動物實驗，後來在自己身上扎針試驗，經常弄得自己血流不止。1992年10月，她把這種新方法投入臨床使用。

萬國蘭研究治療腦癱的方法分為4個階段：首階段，萬國蘭等人採取針灸加按摩治療腦癱；1992年改以穴位藥物注射治療，對頭維、神庭、百會等傳統穴位注射維他命B1、B12加生理鹽水；第三階段，注射部位以傳統穴位為主，加上腰椎間隙。到1999年，則分別對頭和四肢進行藥物注射，頭部基本按照腦神經解剖及神經生理功能選擇位置，四肢大部分按局部肌肉功能選位，配少量傳統穴位。

據知，每次注射從頭部開始，繼而是後頸、四肢和腰部，每次要注射數十至近百針，為時約10分鐘，平均每35秒扎一針，每札4、5針換一支注射器。從她一篇回顧性論文稱，選取1997年至2002年該康復中心診治的381宗腦癱患兒，利用封針治療腦癱總有效率97.1%，無一出現副作用。

但據醫學分享網站「丁香園」上月25日發布針對封針療法的調查顯示，561名醫生中71.8%的人認為該療法沒有足夠證據，且傷害孩子，應堅決取締；25.4%的人認為可以再觀察；僅2.8%的人認為療法有效並表示支持。其中，上海華山醫院神經外科主任醫生胡杰表示，如果確認是腦癱病人，現在效果比較可靠的治療方案是選擇性脊神經後根切斷術，結合康復治療。

三附副院長、兒童康復科主任朱登納過去接受訪問時曾表示，封針療法循證醫學證據不高，將開展論證。醫院開展過臨床研究，也做過動物實驗，「但相對來說，設計的樣本量不夠大」。近日內媒再就封針療法提出採訪請求時，朱登納卻以「宣傳科統一回應」為由拒絕回應。