修例風波：午間多區持續爆衝突　畢打街千人聚集

【12:50】防暴警在中環畢打街發射催淚彈驅散人群。

【12:35】有市民在中環畢打街行人路上聚集，防暴警在港鐵中環站外戒備，期間截查多名途人，有警員出手扯去途人口罩。截查期間四周市民大叫「殺人犯」。近千人其後步出馬路，防暴警舉黑、橙旗示警。

----------------------------------------

反修例風波延續，有網民發起今日(11日)全港三罷，自今晨起示威者於全港多區堵路，至中午時分，警民衝突續於多區發生。其中在香港中文大學，有一批示威者打開傘陣聚集在中大正門，有防暴警趕至。雙方對峙後，示威者未有散去迹象，防暴警遂發射催淚彈，並有警員警告會使用布袋彈，其後防暴警登上警車離去。

早前在西灣河筲箕灣道，一名男子被警方以實彈射擊，大批市民趕至現場，至中午續與防暴警對峙，期間有人不斷高呼「殺人犯」，警員制服多人。

另外，於較早時間，一名男子在葵芳興芳路疑因政見問題被現場人士「私了」，事主頭破血流，坐在現場等候救援。救護車其後到場，將事主送院治理。