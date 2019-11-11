台空軍開展「天龍演習」　F16V換裝後首降佳山基地

台灣空軍自周一（11日）起一連5天在花蓮佳山基地舉行「天龍演習」，展開年度戰術訓練。除了各作戰聯隊的各式戰機外，備受外界關注、剛完成雷達與射控系統換裝的F16V戰機亦有降落現場參與演習。據台媒報道，台軍將針對花費鉅資提升的F16V戰機雷達、武器射控等系統進行性能測試。

報道指，次空軍所屬的五個作戰聯隊各派出66架，總計30架各式戰機進駐佳山基地，包括幻象戰機、F16戰機、經國號（IDF）戰機。根據軍方指出，演習將以實彈射擊方式與各型戰機對抗，也將比照歐美空軍的實戰訓練模式，選拔包括「空戰王」、「箭靶王」、「炸射王」等各類競賽冠軍，另將首度選出競賽中表現優異的「王牌飛行員」。

而剛完成換裝的嘉義第四作戰聯隊F16V戰機是今年首度飛抵佳山基地，軍方將利用是次演習，透過地面聯繫與空中戰技的對抗演練等方式，展開F16V戰機的性能測試；並驗證F16V戰機先進的系統功能，可達到台軍防衞作戰的需求。

此外，經國號（IDF）戰機在「翔昇計劃」性能提升後，輪煞系統已改成數碼控制；另戰松在上個月亦多次飛往佳山基地測試後，在起降問題沒有安全顧慮後，首度以台南第一作戰聯隊及台中清泉岡第三作戰聯隊的身份，降落到佳山基地。

另周一是大陸解放軍空軍建軍70周年，有大陸軍事專家引述美軍方一報告，指解放軍空軍有包括殲20、殲16等共2700架各式戰機，已是是亞洲最大、世界第三大空軍；並指近年來，空軍裝備實現跨越式發展，很多達到世界先進水平的武器裝備相繼服役。