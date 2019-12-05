廣州警搗破製槍枝團夥拘29人　包括律師金融從業員

廣州警方周四（5日）通報，警方日前搗破一個特大網絡販賣仿製槍枝犯罪團夥，拘捕29名疑犯。通報指出，該案是廣州警方今年查獲的最大一宗涉槍案件；目前，已有16名疑犯被檢方批准逮捕，案件處於公訴階段。據悉，疑犯多為80後、90後，當中有律師及金融從業人員。

廣州白雲區警方今年5月根據廣州白雲機場海關提供的線索，在白雲區雲城街蕭崗村某郵件中轉點，拘捕2名涉嫌非法郵寄仿製槍枝疑犯，繳獲一批至少能組裝出4支仿製槍的配件。經查，兩人曾先後將多個包含有仿製槍枝零件的境外包裹轉寄至國內多個省市；警方於是鎖定部分涉嫌通過網絡非法購買仿製槍枝及零部件的疑犯。至今年6月，警方分別在廣州和雲南昆明兩地再拘捕2名疑犯，繳獲疑似仿製槍枝共7支及一批零部件。

之後，警方發現一個名為「權力的遊戲xx」的微信群成員，經常討論槍枝，經搜證後，於今年7月在廣州、佛山等地展開拘捕行動，拘捕25名疑犯，繳獲疑似仿制槍枝共130支，各類鋼珠彈、塑膠彈數十萬發，一批零部件以及可作發射動力的壓縮氣體等相關物品。經專業部門鑒定，所繳獲的疑似仿制槍枝中有63支符合槍枝認定的標準，具有殺傷力。