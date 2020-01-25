武漢肺炎：116武漢人　由新加坡遣返杭州

網傳新加坡酷航公司TR188，周五（24日）由新加坡樟宜機場飛往浙江杭州蕭山機場的航班，在未通知乘客下安排116名武漢籍人士同機，其中有人出現肺炎症狀。有乘客聲稱，抵埗後直接進入機場隔離區，大批醫護人員到場，質疑航空公司做法不妥，或令更多人染病。杭州市防控部翌日發布疫情通報證實事件。

有乘客在網上發文，指新加坡遣返武漢籍人士回國，其中一人有發熱症狀，抵埗後被醫護人員抬落機，但同機有逾200名浙江籍人士。也有乘客稱，旅行團其他旅客及領隊對事件毫不知情，落機後有機場負責人稱機上有7個疑似病例，質疑新加坡及酷航未提前通知有上述安排；又稱目睹有武漢籍人士在樟宜機場接受安檢時，特意服食退燒藥避過安檢。

杭州市「冠狀病毒肺炎」防控指揮部通報指，涉事航班周五晚上10時許飛抵蕭山機場，機上共335名乘客。飛機抵埗後，2名發燒的武漢籍旅客送往蕭山區第一人民醫院，其餘114名武漢籍旅客在機場賓館就地隔離，219名其他乘客安排在市委黨校集中醫學觀察。

酷航周五曾在網上發布消息，指因應新型肺炎在武漢爆發，該公司來往武漢與新加坡的航班，包括由周四（23日）至下月2日的TR120，以及由周五至下月3日的TR121將取消；來往內地其他城市的航班則可安排退款或改簽。