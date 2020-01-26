武漢肺炎：病毒較沙士強　國家衞健委逾千人候命

國務院新聞辦公室周日（26日）舉行記者會，交代武漢肺炎的聯防聯控工作。國家衞健委主任馬曉偉表示，新冠狀病毒較沙士強，疫情進入嚴峻複雜時期，中央已經向湖北派出7支共900多人的醫療馳援隊。解放軍亦派出450人的醫療隊，另有8支共逾千人的醫療隊伍隨時待命。

馬曉偉承認，病毒已進入人傳人時期，本日及周一（27日）會再派出12支1600多人的隊伍進入湖北，並加緊協調防控物資，確保及時足額到位。他表示，新型冠狀病毒在人體內的潛伏期為1至14日，潛伏期間可人傳人。國家衞健委將在每日上午8時，公布前一日全國各省的確診人數、死亡人數、康復人數等數據。

馬曉偉指，將嚴管所有武漢封城前15日，由武漢流向各市的市民，如果發現異常，立即運至有條件的醫療機構隔離排查。他敦促湖北省和武漢市采取最嚴格的防控措施，並加強農村地區疫情監測和防控，防止疫情在農村擴散蔓延。

國家衞健委副主任李斌強調，一直緊密監測病毒變異，目前未有發現病毒變異的證據。對於湖北衞健委是否瞞報，李斌沒有正面回答，僅指武漢封城防止疫情進一步擴散，遏制疫情蔓延勢頭，對全國的疫情控制將發揮作用。