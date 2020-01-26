初一出入境人次錄36.5萬　高鐵內地客按年跌逾九成

庚子鼠年伊始卻遇上武漢肺炎肆虐。入境處表示，昨日(25日)農曆年初一共有36.5萬名旅客及香港居民出入境，當中訪港的內地旅客僅佔近3萬人，比豬年的農曆年初一大減近79%，尤以高鐵的內地旅客跌幅最大，超過91%。

入境處公布昨日香港各口岸的出入境人流統計數字，共有365,074人次進出，比去年2月5日的豬年農曆年初一減少逾52%，當中入境人流達135,485人次，按年跌近56%，而出境人流則有229,589人次，按年下跌50%。

各口岸方面，港鐵日前開始取消，北京西及天津西來港的高鐵班次中途於武漢站上客的安排，高鐵西九龍口岸昨日僅1.52萬人次出入境，按年減少77%，當中入境人流僅4415人次，而入境的內地旅客則佔2278人次，按年大跌超過91%。

香港機場亦取消來往武漢的航班，機場為昨日最多人使用的口岸，錄得有約10.5萬人次出入境，但其流量仍按年減約17%，當中內地入境旅客錄8489人次，按年少61%。至於往年最多人使用的羅湖口岸，昨日流量僅排第2位，共有約7萬人次使用，減少約58%。