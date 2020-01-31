武漢肺炎：專家稱病毒爆發初期　已有人傳人情況

據內媒周四（30日）報道，包括中國疾控中心副主任馮子健在內的4名中國學者，近日在國際期刊《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發文，揭示肺炎病毒早於疫情爆發初期已有人傳人的情況。文章續指，病毒平均潛伏期為5.2天，由一人傳至另一人的平均間隔時間為7.5天。

文章分析上周三（22日）前收到的確診報告，發現在今年元旦之前的患者中，有55%人士與華南海鮮批發市場相關，相反在元旦日後，與市場相關相關的病例僅得8.6%。文章推斷，密切接觸者之間已發生人際傳播，並在此後一個月內逐漸擴散。

文章續指，雖然目前有醫護人員受感染，但其比例低於沙士及中東呼吸綜合症爆發時期的感染率低，可見目前尚未發現超級傳播。但文章認為，以目前疫情發展推斷，未來仍有可能出現此況。

另外，武漢金銀潭醫院張麗教授及上海瑞金醫院張欣欣教授亦於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet，大陸譯作《柳葉刀》）發文研究文章，指從本月1日至20日期間，武漢金銀潭醫院收治的99名新型冠狀病毒感染者中，男性多於女性，這一點與沙士（SARS）病毒和MERS病毒相同；研究者認為，女性的病毒易感性略低可能是因為X染色體和性腺激素的保護，這二者在先天性和適應性免疫中起着重要作用。

惟作者補充指，該研究有一定局限性，包括案例數較少且排除了疑似病例和未確診病例，無法獲得更詳細的患者臨床資訊等。