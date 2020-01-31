遠航停飛50天　台交通部核定廢止營運證

台灣遠東航空公司去年12月13日無預警停飛，造成大班旅客受影響，更傳出董事長張綱維資金遭銀行凍結的消息，遠航至今已停飛50天。台灣的民航局周五（31日）宣布，經交通局批准，即日起廢止遠航民用航空運輸營運證，成台灣航空業首例。

台交通部表示，遠航空因財務問題，在去年無預警暫停所有航線營運；民航局因遠航未依民航法規定申請停止營運，遂在去年底報請廢止其民航運輸許可。經審核，交通部根據消費者與員工權益保障事宜，將相關影響降至最低後批准，民航局並將依法裁處遠航300萬新台幣（約78.2萬港元）罰鍰。

台交通部表示，原屬遠航的國際與兩岸航線航權將一同廢止，未來將另行分配。另已要求遠航建立旅客預付票款保障機制，設立信託專戶，與律師簽訂金錢信託契約。在停航後透過官網、客服中心、櫃台等管道受理旅客退票資料。

另對張綱維承諾未能兌現，除了資金未如期到位，也未能如期於發出員工薪資，呼籲確實負起照顧員工及消費者權益保障責任，否則將面臨司法單位依民航法的處分，處以3年以下之刑責。