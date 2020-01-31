武漢肺炎：廣州批發市場暗售野味　動物倉庫藏民居

武漢肺炎疫情引起全球恐慌，至今未找出新型冠狀病毒的來源，但不少專家都相信病毒源頭是野生動物。內地媒體記者近日揭發在廣州白雲區一個批發市場，竟然有人無視禁令，以雞為掩護，背後卻偷偷出售竹鼠、山雞、蛇等野味。有環保組織義工表示，不法商人將附近民居當成儲存野生動物的倉庫，擔心對市民的生命安全帶來巨大風險。

內媒記者周三（29日）根據環保組織提供的線索，來到廣州白雲區江村農貿批發市場，該處有保安員當值，市民入內時要戴上口罩，市場內的攤檔排列得整整有條，表面無任何異樣。但陪同記者前往的環保組織義工表示，市場內有人非法買賣野生動物，一些寵物貓狗甚至被當成食材交易。

記者其後發現一個用帆布遮蓋的雞檔，傳出貓的叫聲。雞檔的入口被堆起來的雞籠擋住，內裏隱約可見幾個鐵籠，分別關着野雞、竹鼠，甚至像貓的動物。起初記者表示想買野味，但旁邊的檔主沒回應。後來在雞檔附近工作的男子突然向記者搭訕，表示有野味售賣，還拿出一隻山雞給記者看。

該男子之後又向記者推銷竹鼠和蛇，竹鼠售價由每半公斤80元（人民幣，下同，約91港元）起，而野生水律蛇每半公斤售150元（約171港元）。

義工向記者表示，該批發市場內的野味檔多年來屢遭舉報，卻照常經營。雖然人工飼養的山雞和竹鼠，屬國家允許經營的範圍，但這些不法商人賣的卻是野生動物，而且檔主也沒有經營許可證。這裏幾乎甚麼都買到，包括國家保護動物。