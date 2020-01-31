六合彩明日完成攪珠後　將延期至另行通知

武漢肺炎持續蔓延，六合彩攪珠亦受影響。馬會表示，為減少場外投注處人流應對疫情，明日(2月1日)六合彩攪珠完成後，六合彩將延期至另行通知。而由於實施六合彩攪珠延期措施，場外投注處將只於2月1日、5日和7日上午9時至下午5時提供服務。電話投注服務將於2月1、2、5、8及9日，提供賽馬和足球投注服務，網上數碼投注服務會繼續每日營運，為賽馬及足球顧客提供服務，投注渠道的安排將會每星期進行檢討。

馬會指，政府今日公布最新公共衞生情況，以及預期在農曆新年假期後將有大量港人從內地回港，馬會管理層經討論後決定擴大預防措施範疇，除了維持必須人手在工作地點應付核心營運外，將大幅減少須返回日常工作地點的員工人數，讓他們在可行情況下留在家中工作，馬會將於明天通告員工詳細人手調配安排，安排將適用於2月3日起一星期，並會於下星期再作檢討。

馬會指，除因兩地營運模式而仍需返回內地的員工外，明日或之後由內地任何地方返港的員工必須留在家中自我隔離14天，馬會亦將為他們加強保護措施，例如安排特別接駁巴士往返從化馬場，詳情將於明天公布。自湖北省返港的員工，則必須遵照政府今日公布的指示。