新冠肺炎：詐騙支援湖北護士買口罩　被告獲刑8個月

最高人民法院周四（4月2日）發布依法懲處妨害疫情防控犯罪第2批典型案例，其中一宗是詐騙支援湖北疫情的醫護人員。法院認為，被告王某某明知受害人購買醫用口罩等防疫物資是用於湖北疫情防控，仍騙取錢財，判其獲刑8個月。

案情指，今年2月12日，王某某在微信群內發布銷售醫用口罩、額溫槍（紅外線測溫儀）等防疫物資的虛假信息。受害人徐某某為江蘇南通市某醫院ICU病房護士，接到馳援湖北的任務後，為減輕當地防疫物資緊缺的壓力，準備自行購買一批醫用口罩。她看到王某某的信息後，便以微信聯繫對方購買1500個口罩和2支額溫槍，並表明自己是醫護人員，防疫用品是準備帶到湖北。

王某某騙取徐某某支付口罩訂金2500元（人民幣，下同，約2730港元）後，又以需付全款才能發貨為由，騙取她支付尾款2900元（約3170港元）和額溫槍貨款400元（約437港元）。他之後編造各種理由拖延發貨，且不予退款，徐某某遂報案。

江蘇南通經濟技術開發區人民法院審理認為，王某某以非法佔有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額較大，其行為構成詐騙罪。王某某如實供述犯罪事實，認罪認罰，案發後全部退賠受害人經濟損失，上月被判囚8個月，並處罰金6000元（約6560港元）。