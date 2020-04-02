保安防疫津貼申請程序迂迴費時　至今僅27.3%僱主申請

新冠肺炎肆虐，港府早前於「防疫抗疫基金」中撥款支援前線物業管理人員，由物管公司或業主組織代為申請。有勞工團體向108名前線保安員發出問卷調查，發現僅27.3%受訪者表示其僱主知悉計劃並已作出申請，逾15%指工作物業不符申請資格。團體批評津貼申請程序迂迴，費時失事，加上覆蓋範圍狹隘，促請港府延長申請時間並容許保安員直接申請，以及放寬申請資格及名額。

香港天主教勞工事務委員會上月20至27日進行問卷調查，逾74%受訪者表示僱主要求工作期間戴上口罩，惟當中超過55%未獲派發口罩，反映保安員的防疫裝備嚴重不足。調查亦顯示，僅不足30%知悉僱主已為其申請「抗疫辛勞津貼」，惟全數表示至今尚未收到，其餘則不知道或不清楚僱主有否協助申請。

自1987年起任職替假保安員的華哥（化名）表示，保安員工時較長，每日工作約12小時，他近日亦須為大廈加強清潔，惟其物管公司未能提供足夠口罩，上月僅能領取5個口罩，目前只能自己購買及依靠社福機構協助，擔心不慎染上病毒。他知悉港府設有抗疫津貼，惟其公司稱替假員工「未必有資格拎」，最後不了了之。

該會總幹事李靜敏表示，保安員每日須接觸不同住客及訪客，在疫症下更要經常清潔高危範圍，例如扶手、門把及電梯按鈕等，防疫裝備不足將大大提高感染風險。該會政策研究幹事羅佩珊則表示，工業及商業大廈的保安員不符申請資格，認為他們與住宅物業工作的保安員一樣，須接觸不同人士及加強防疫，批評津貼不能惠及所有前線員工，有欠公允，建議當局於第二輪「防疫抗疫基金」，延長申請時間至少三個月，把合資格物業及申領對象放寬至商場、停車場、工廠及商業大廈，容許他們親自申請津貼，並把新冠肺炎列為可補償職業病之一。