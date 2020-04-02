瀘山大火全部撲滅　嚴防死灰復燃

四川涼山州西昌市瀘山日前發生大火，更一度撲滅後復燃。西昌市經久鄉森林火災聯防指揮部周四（4月2日）透露，截至當日中午約12時許，火災明火已全部撲滅，轉入清煙點、守餘火、嚴防死灰復燃階段。有專家解釋，火情之所以在晚上便復燃或加劇，與當地的乾性高原氣候有關。

今次火災於周一（3月30日）下午發生，持續了3天，造成19名參與撲火人員犧牲，累計疏散民眾2.4萬餘人。內媒記者周四探訪瀘山正面、電池廠後山片區、大營農場響水溝片區等區域，均未見明火，惟多處仍有煙點冒濃煙，另有多架直升機正從旁邊的邛海運水撲救，撲火人員亦正在多處煙點清理處置。

四川省林業和草原調查規劃院副總工程師劉波表示，今次火災之所以白天往往少見明火，但晚上便復燃或加劇，是由本身地理位置確定，「從去年下半年到現在，下午開始刮風，一直到晚上」。加上受火場溫度影響，氣流發生突變，微氣候影響風向，明火已被撲滅的瀘山正面曾發生大規模復燃，大大增加撲救難度。

至於火災原因，劉波分析，除當地氣候乾旱少雨、可燃物載量大外，植被種類亦是重要原因，因當地以乾性的雲南松為主，具很大的松脂含量及強大的可燃性。