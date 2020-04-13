涉性侵養女　鮑毓明專訪反指二人已談婚論嫁

山東煙台市一名女子報稱自約2016年起，遭上市公司傑瑞集團前副總裁、養父鮑毓明性侵一事持續發酵。有內媒周日（12日）登出鮑毓明的專訪，文中鮑並無否認曾與女事主發生關係，但就稱在收養她之初已與其母達成協議，待她18歲二人便會結婚。文章一度引起極大回響，惟被部分網民批評片面，目前已下架。

鮑毓明並沒有否認曾與女事主有性關係，但就表明自己真心愛對方，反而是女方不斷傷害他。他指，自己與女方在2015年10月見面，當時雙方外出非常開心，對象更指他猶如「失散多年的親人」，令他極為感動，決定收養。由於鮑毓明當時單身，法律上無法收養，女方母親遂建議雙方一起相處女兒成年，二人也正式交往。

女事主稱自己2015年12月31日被鮑毓明強姦，不過鮑反向內媒表示女方首次報案是2016年6月，當年5月20日他還收到對方「我愛你」的訊息，「那麼慘，能過了六個月，她才來報案？」報道同時引述義工指出，女事主會時而說愛上養父，時而說恨這樣的養父，有時吃完早餐後更會打包一份給鮑男；也有消息人士指出，女方與鮑同時去派出所完成筆錄後，曾拉着手離開。

鮑毓明進一步指，自己與女方式已到談婚論嫁階段，他去年初甚至按對方要求送上了鑽石戒指求婚。對於今次指控，鮑稱所有問題是可能源於自己有一段時間冷落了對方所致，又透露女方情緒反覆，更多次試過自殺。雖然女事主及其母拒絕受訪，不過上述文章登出後，不少網民紛紛指摘男方說法片面，相關媒體也未作查證，最終文章不到一天已被下架。