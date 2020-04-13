市民假期防疫鬆懈　到塔門放風兼污染環境

復活節長假期今日（13日）結束，不少市民懶理專家呼籲減少出門，紛紛到郊區「放風」，享受疫情下的假期。不過，有行山客日前在Facebook發文表示，自己趁假期獨自前往離島塔門欲清理沙灘垃圾，未料在島上看到不少市民紮營，期間不時飲飲食食，更疑違反「禁聚令」，4人以上脫下口罩感受大自然。該名行山客更表示，該些市民隨意棄置塑膠垃圾，嚴重破壞自然環境，更有牛隻誤吞塑膠，恐釀成自然災害。

行山客Leo Mak日前在Facebook群組「Tai Po 大埔」發文指，自己前往塔門清理垃圾時留意到該處成為不少市民的「避疫聖地」，惟該些市民不僅防疫鬆懈，更破壞當地環境。他指，有市民在場紮營及飲食，產生無數食品的即棄塑膠包裝及餐具，大部分人更棄之而後快，形容現場塑膠垃圾隨處可見。

他續稱，遍地垃圾吸引當地野生動物，有牛隻翻摷垃圾堆，欲找食物充飢，卻不懂分辨那些「食物」是否可以進食，結果誤吞塑膠廢物。他強調動物誤食塑膠後，或會令其胃部無法消化，繼而無法進食，形容是變相慢性「被自殺」，直言這些市民的行為猶如「你不殺隻牛，隻牛卻因你而死」。

他又指出，塔門由強颱風「山竹」吹襲後已慘不引睹，大量海中廢物被捲上岸，有不少海洋生物及植物更寄生在發泡膠上吸取其「養份」生存，強調不希望市民為了逃避疫情，而為其他地方帶來禍害。他形容塔門的情況只是地球村的縮影，又語重心長呼籲市民郊遊時，要切記「自己垃圾自己清」，平時亦應源頭減廢，減少不必要的消費及盡量拒絕食用即棄塑膠包裝食品，因環境被破壞，人類亦會受災。