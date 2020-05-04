新冠肺炎：全國確診病例降至500以下　武漢121間學校將復課

國務院聯防聯控機制周一（4日）召開新聞發布會，期間國家衞健委新聞發言人米鋒介紹，截至當日凌晨12時，全國現有新冠肺炎確診病例降至500宗以下，為1月23日以來最低。此外，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第91場新聞發布會，當局公布，武漢市第一批復課學校有121間，其中普通高中學校83間、中職學校38間。

米鋒指，近兩周全國共新增境外輸入確診病例92宗，低於此前單日峰值，而境外輸入現有確診和疑似病例總數連續已3星期下降。然而他同時提醒要繼續緊繃外防輸入這根弦，始終做好從境外到國門再到家門的全鏈條管理，實現無縫對接，閉環運作。

另一方面，武漢市人民政府副秘書長李濤介紹，武漢市會採取差異化、錯峰、分批次開學，普通高中畢業年級（含中職學校和技工學校畢業年級）按照部署周三（6日）統一開學，屬第一批次；初三年級為第二批次。上述開學時間須經武漢市疫情防控指揮部科學評估確定，報省防控指揮部備案後再公布，至於其他年級開學時間，將視疫情防控情況另行發布。