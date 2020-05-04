送院頭顱骨折無知覺　3歲女童疑遭繼母虐死

黑龍江早前一宗虐童案，一名4歲女童遭生父及繼母虐打至重傷入院，至今仍然留醫。正當事件引發社會極大關注，四川省彭州市又傳出有3童女童疑遭繼母虐待致死。據了解，警方正等候確定女童死因，才決定是否立案。死者生母則表示要為女兒討回公道。

上周三（4月29日）凌晨，還有21天才滿4歲的杜姓女童在四川彭州市人民醫院離世。據醫院報告顯示，杜女當日凌晨4時許被送進醫院急症室時，顱骨多發骨折、雙側腦實質大片梗死改變、雙肺滲出改變。

杜女的生母劉女與生父杜男於2018年5月離婚後，兩名女兒分別由兩人撫養。杜男帶着幼女，不久後與在大女所讀幼兒園任教的廖女再婚。據劉女表示，離婚後只見過幼女3次，她與前夫經常為此爭吵，有街坊也表示見過兩人在街頭「搶」女兒。

在樂山打工的劉女表示，上周三凌晨接獲女兒死訊，趕到彭州時只見到女兒的遺體。杜男表示，凌晨打算叫女兒上廁所，才發現她不醒人事，於是立即將其送院，惜已返魂乏術。醫院記錄顯示，杜女送院時已無知覺。女童之後送到殯儀館解剖，劉女稱看見女兒的手臂、背部、膝蓋、髖骨位置都瘀傷。

據知出事前2天廖女曾帶杜女到診所看病，醫生指當時杜女只是感冒，「精神還可以...但有一隻眼睛是青的」。醫生問廖女原因，對方回答是女童「（玩）耍的時候碰到的」。

廖女也是二婚，並育有一兒。上周三，幼稚園發通知開除廖女，原因是她在疫情停課期間，因個人家庭事務處理不當，造成了不可挽回的錯誤。幼稚園校長向記者稱，杜女死後有謠言散播，考慮到幼稚園的聲譽受影響，決定解僱廖女。

記者曾致電廖女，但其手機一直處於關機狀態。記者於是致電杜男，他稱警方已經在調查案件，不方便透露。對傳言廖女虐待其女致死，杜男反問「你覺得可不可能」，隨後便掛斷電話。