新冠肺炎：華失疫苗第三階實驗機會　全球疫情將持續1至2年

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日接受內媒採訪時表示，目前中國的疫苗研究進展速度較快，很多都已完成第一、第二階段的實驗；但由於國內疫情控制得太好，導致疫苗失去了三階段臨床研究的機會，中國疫苗的三階段臨床研究可能需去到國外疫情高發地去做。

張文宏表示，疫苗是解決新冠肺炎的一個重要武器，但從三期臨床研究的結果出爐，至全球有足夠的產量可供普及，並不會在明年年終達成。所以他認為，就算到了明年的3月，即使完成了三期臨床研究，但等到有足夠的產量普及，並對疫苗的療效進行評估，至少要到後年才能完成。

張文宏指，基於上述的考慮，近兩年依然要繼續加強公共衞生體系的建設，同時這也是本次兩會透露出的訊息，即使沒有疫苗，中國依然會靠公共衞生體系和全民防疫，來抵擋新冠病毒的入侵；同時，他呼籲市民毋須對個別境外輸入病例恐慌。他認為全球疫情依然會持續1至2年，但在未來三個月中世界可能會重啟，標誌中國將會有愈來愈多的輸入性偶發病例，但經濟活動不應受個別偶發病例影響。