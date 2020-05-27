新冠肺炎：藥業公司稱兩款藥物有效　監管局將核查

貴州百靈企業集團製藥股份有限公司（簡稱「貴州百靈」）早前在官網發文，稱兩款獨家藥物對輕型和普通型新冠肺炎有效。貴州省藥品監督管理局周二（26日）表示，將核查有關說法。

貴州百靈周一（25日）在官網發文稱，該公司自2020年1月展開的新冠肺炎防治的藥品篩選及評價試驗近日已陸續完成，多項試驗結果顯示，咳速停糖漿、咳清膠囊兩款藥品，治療輕型和普通型的新冠肺炎，有利於疾病痊癒和轉陰（即無感染），可縮短咳嗽時間。

文章稱，3月4日，由中國中醫科學院中藥研究所生物安全實驗室完成的細胞體外試驗和動物體內試驗結果率先出爐。研究團隊在權威學術期刊《中國實驗方劑學雜誌》發布的論文中介紹，咳速停糖漿、咳清膠囊兩款苗藥具有明顯抑制冠狀病毒作用；對冠狀病毒肺炎疫毒襲肺病證結合模型小鼠的肺部炎症損傷及病毒核酸表達、細胞因子風暴（cytokine storm）都具有減輕的作用；同時還可調節機體的免疫機能，減輕肺組織損傷。

貴州百靈表示，將繼續與相關科研機構合作，在具備合適條件時，向國家藥監局藥品審評中心（CDE）提交申請，修訂兩款藥物的《藥品說明書》。不過，有內媒記者其後再翻查官網，已無法搜到上述文章。