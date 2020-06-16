新聞背後：邊境紛爭不休　中印歷來三次重大衝突

中國和印度自2017年在洞朗地區爆發對峙，雙方關係一直未有緩和。據了解，中印兩國在歷史上先後發生多次重大的邊境衝突，當中包括1962年的中印邊界戰爭、1967年印度入侵位於該國與中國西藏交界的錫金王國，以及1987年兩國在桑多洛河谷地區爆發對峙。

自上世紀50年代開始，印度不斷對中國邊界進行武裝挑釁。1961年，中國政府多次向印度提出和談，卻被拒絕。1962年6月，印度軍隊加快武裝入侵中國，東段越過麥克馬洪線，進入西藏山南的扯冬地區。同年8月底，印軍在中國境內建立了100多個據點，一些據點最近距離中國哨所僅數米。當時印度政府宣稱要將中國人從邊境地區趕出去，1962年9月，中國官媒發表社論，警告印度立即從邊境撤軍，否則中方將使用武力。戰爭持續一個月後，雙方均出現補給問題，中國單方面停火並撤軍，但仍佔據阿克賽欽地區。至於印度一方也宣布在戰爭中獲得勝利。這場戰爭中，中國有700多人陣亡，印度則估計多達3千多人，雙方受傷人數超過2千人。

1967年，印度指受其保護的錫金王國遭中國解放軍進入，企圖排除印度的影響。同年9月，印軍出動60多人躍過邊境架設的鐵絲網，用刀刺傷2名解放軍士兵。之後印軍再派出一個連約200人分乃堆拉山口向解放軍突襲，解放軍隨即還擊。有指這戰鬥，印方傷亡約600人左右，中方約100多人。

1987年，中國士兵在邊境巡邏的時候發現印軍越過邊境線，並在中國境內建築工程，中國軍方隨即向印方軍隊提出交涉，卻在交涉不果後返程中被印軍槍擊，中方於是向印軍進攻，並且摧毀了對方的建築物。印軍之後向中方發起多次攻擊，更出動直升機在空中盤旋。當時大戰一觸即發，但由於印度國內保守派反對，在進攻命令下達前最後一分鐘下令印軍全面撤退，才避免了一場戰爭。