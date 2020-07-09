康美藥業實際控制人馬興田　被採取強制措施

康美藥業周四（9日）晚通報，收到公司實際控制人馬興田家屬的通知，馬興田因涉嫌違規披露、不披露重要信息罪，被公安機關採取強制措施。有廣東司法界人士透露，前日已獲知相關消息，馬興田是在深圳被逮捕，被同時帶走的不止他一人，可能接近10個人。

康美藥業稱，馬興田自今年5月已不在公司擔任任何職務。目前公司生產經營正常，公司董事、監事、高級管理人員將加強公司管理，確保各項業務持續穩定開展。據悉，康美藥業的註冊地在廣東普寧市，辦公地址在深圳。

廣東法制盛邦律師事務所李修蛟律師表示，證監會在查處康美藥業案件時認定「性質非常惡劣」，從理論上對虛假陳述進行操控的馬興田肯定會被追究刑事責任，如果像這種罪名不追究刑事責任的話，僅追究行政責任沒有足夠的震懾力。他估計馬興田或被判囚2年以上。

根據《中華人民共和國刑法》第一百六十一條「違規披露、不披露重要信息罪」，依法負有信息披露義務的​​公司、企業向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告，或者對依法應當披露的其他重要信息不按照規定披露，嚴重損害股東或者其他人利益，或者有其他嚴重情節的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處3年以下有期徒刑或者拘役、罰款2萬元（人民幣，下同，約2.3萬港元）以上20萬元（約22萬港元）以下。