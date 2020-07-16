新冠肺炎：厄瓜多爾進口凍蝦再驗出病毒 貨品已下架

雲南省衞健委網站於周四（16日）公布，因近日國家有關部門通報了3批從厄瓜多爾進口的凍南美白蝦集裝箱內壁和包裝樣本中驗出新冠病毒，雲南立即對進口白蝦及接觸人員進行排查，當中發現3個包裝箱表面樣本對新冠病毒呈陽性反應，即存有病毒，全部進口自厄瓜多爾。蝦肉本身及相關接觸人員核酸檢測未發現病毒。相關貨品已全部下架。

截至周二（14日)），雲南省共採集2750個凍南美白蝦相關樣本開展新冠病毒核酸檢測，3份陽性樣本均來自厄瓜多爾Industrial Pesquera Santa Priscila SA （註冊編號24887）生產的產品，生產批號分別為3380、3277和2616。

衞健委指出已緊急暫停採購來自厄瓜多爾的海產品，並將3間涉事企業生產的凍南美白蝦全部停售和封存，涉及場所亦已經全面封閉消毒。此外，相關接觸人員已進行隔離觀察，未出現確診個案。

此前，遼寧、江西、重慶及湖南等省市已從裝有厄瓜多爾企業生產凍南美白蝦的集裝箱或外包裝樣本中驗出新冠病毒，全國各地已開始對南美進口海產作檢測，以確保產品安全。