完成創舉　佛山父子橫渡瓊州海峽

廣東佛山市12歲男童劉柏言，周二（28日）凌晨與父親劉志敏一起游泳約7小時，成功橫渡瓊州海峽，為全球首對父子完成這創舉。

當日凌晨4時10分，劉柏言與父親及另一名泳友葉元豐，從海南省海口市白沙門海岸下水。劉柏言花了7小時29分鐘游到廣東省徐聞縣青安灣海岸，全程約22公里。其父親劉志敏約1小時後也成功上岸，至於葉元豐也於下午2時許完成。

劉柏言稱，下水後首公里曾有過一絲恐懼，因為四周漆黑一片，只有護航船發出微弱的燈光。但他一想到有父親同游，護航船上也傳來母親的打氣聲，之後雖然三次被水母襲擊，但愈游愈快。得知自己是當日9名橫渡者中最先上岸時，劉柏言相當興奮。

其父劉志敏稱，雖然兒子並非成功橫渡瓊州海峽的最年輕泳手，但認為他所游出的時間相當優秀。6年前，父子兩人一同學游泳，如今又一同成功橫渡瓊州海峽，劉志敏指看到兒子一路成長，變化很大，希望這次經歷會讓他終生受益。

劉柏言的母親則表示，出發前2歲的妹妹發了短片為父親和兄長打氣。雖然面對升中學的學業壓力，但是她很支持兒子利用課餘時間備戰這次橫渡活動，又指希望通過體育鍛煉塑造柏言的品格。

瓊州海峽有「水上珠穆朗瑪峰」之稱，不僅因為它的橫渡距離約22到33公里，還因為在橫渡的過程中，往往會遇上未知的海浪和洋流、水母攻擊、烈日暴曬等困難。據統計，目前全國有認可紀錄的成功橫渡者只有500多人。