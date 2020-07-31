東方日報A1：立會選舉勢延期　DQ12泛民

盛傳立法會換屆選舉將押後一年，但政府在今日提名期截止前夕，昨大規模取消十二名民主派參選人的資格（DQ），當中有四名競逐連任的議員，包括公民黨議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋及專業議政梁繼昌。選舉主任曾去信十二人，質疑部分人是否有意繼續要求外國實施制裁等，最終裁決指部分參選人原則性反對《港區國安法》，是無意圖擁護《基本法》和保證效忠特區政府。政府在有意押後選舉的同時卻DQ民主派參選人，事件引發各界炮轟，直斥選舉制度名存實亡，其中多達四名參選人被DQ的公民黨更狠批一國兩制已不存在，有學者擔心會觸發新一輪示威浪潮及國際制裁香港。

選舉主任近日陸續向民主派參選人發信查詢，並於昨日率先DQ十二人，包括四名現任議員外，亦有參選香港島地方選區的袁嘉蔚、梁晃維、熱血公民鄭錦滿、公民黨鄭達鴻；參選九龍東地方選區的黃之鋒；參選新界東地方選區的劉頴匡及何桂藍；參選區議會（第二）功能界別的岑敖暉。其中黃之鋒和劉頴匡並非首次被DQ，袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、岑敖暉更是區議員，在去年區議會選舉中被選舉主任裁定提名有效。

選舉主任早前去信向民主派參選人查詢，多名參選人回覆時均表明，無意繼續請求外國落實對港相關制裁，又指反對《港區國安法》，但不反對港府在香港履行維護國家安全的憲制責任。惟選舉主任裁決時，認為參選人原則性反對《港區國安法》，足以顯示並不信奉、推廣及支持一國兩制的基本原則，又認為部分參選人外訪和呼籲外國通過法案，並非真確地及誠意地擁護《基本法》和保證效忠香港。

政府昨午發聲明，表示認同和支持選舉主任就今年立法會換屆選舉十二名獲提名人士提名無效的決定，不排除會再DQ更多參選人；又重申擁護《基本法》是立法會議員的基本憲制責任，並提到五大DQ理由，包括候選人支持香港獨立、尋求外國政府干預香港事務、反對《港區國安法》、表明否決立法建議，以及拒絕承認中國對香港行使主權及香港作為中國一個地方行政區域的憲制地位。

公民黨召開記者會，主席梁家傑批評DQ做法是「欲加之罪、何患無詞」，並對港人在《公民權利和政治權利公約》下的選舉權及被選舉權作出侮辱和破壞，強調現時已毫無懸念，一國兩制已不再存在，又相信該黨其餘兩名參選人的命運也一樣。郭榮鏗則指過去八年在立法會為香港人權、法治、自由、民主努力，指若因此而被DQ，是一生榮幸，絕無遺憾。

劉頴匡就批評，政府大規模DQ參選人是要展現強勢，反而令港人對選舉制度的幻想破滅，集中於街頭抗爭，又形容裁定提名無效是一紙笑話，斥選舉主任明顯是未有理會其回覆，認為政府押後選舉只是希望歸還及補貼建制派的選舉經費。他又認為，選舉呈請無用，即使勝訴亦可以再被DQ，香港法治制度沒有辦法保護參選人權益。黃之鋒則對被DQ絕不意外，認為政權的下一步就是借疫情來取消選舉，以「臨時立法會」通過惡法，廢除僅餘制衡的權力。

流亡英國的前議員羅冠聰在社交網站表示，政府大規模DQ參選人是遠超眾人預算，事件惹來各國政界咋舌，更指「對華政策跨國議會聯盟」內的十四個國家的議員發聲明，譴責北京粗暴踐踏香港人權自由，促請國際社會以相應行動回應。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，港府大規模DQ民主派參選人，相信陸續有來，擔心會引發社會不滿和讓外國大做文章。

「政治小丑」末代港督彭定康昨亦回應事件，直斥此舉是「對香港民主的粗暴政治清算」，又批評「《港區國安法》被用作剝奪大部分香港公民的選舉權」，並向英國跨黨派組織「Hong Kong Watch（香港觀察）」稱︰「明顯地，現在連相信民主也是犯法的，儘管北京在《中英聯合聲明》中有就此作承諾。這是一種在警察國家中可見的行徑。」

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