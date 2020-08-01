疑同事行兇報復　大專女教授上班遇襲身亡

在雲南昭通市昭通學院任教的吳姓女教授，周二（7月28日）上班期間，遭一男同事持刀襲擊，身中多刀當場死亡。據死者秦姓兒子周五（7月31日）向內媒透露，行兇者4年前曾因與學生發生不正當關係，被校方停職調查，疑因懷恨在心，誤將母親當成「報料者」而痛下殺手；目前警方已介入調查，並未公布兇手動向；而死者被校方追授「模範教師」稱號。

據內媒報道，付姓兇手為學校男教授，在2016年5月被網民匿名舉報，直指他與女學生關係曖昧、毆打學生、洩露考題私改學生成績等問題，並貼出多張相片作證。校方至2018年7月才發布調查結果，卻解除其停職處分只作出批評教育。秦男認為，如果校方當年作出更為嚴肅的處分，母親或者不會遇害。

另有知情者提供《昭通市昭陽區公安司法鑑定中心出具的死亡證明》顯示，經屍表檢驗及解剖檢驗，死者全身多處可見刀傷，死因初步確定為頸、前胸、後腰背等多處被刀刺傷，致心臟主動脈、肺與肝破裂，急性失血性休克死亡。死亡證明時間為周三（7月29日），文件上蓋有昭通市昭陽區公安司法鑑定中心公章。

該知情者又提供《昭通學院關於追授吳某某同志「模範教師」稱號的決定》載明，57歲的吳女為昭通學院副教授，於1985年8月在昭通教育學院數理系參加任教，生前是物理與信息工程學院副院長。另死者及其丈夫都是昭通學院的老師，兩人從教多年。後者得知妻子死訊後情緒崩潰，家屬目前正辦理後事。