警破18年前姦殺懸案　甘肅男押回寧波受查

浙江寧波市海曙區18年前發生一宗姦殺案，一名周姓女子慘遭毒手。市公安局經多年追查後，周五（7月31日）宣布近日在甘肅蘭州市拘捕一名48歲董姓疑犯，並於上月18日將董押解回寧波，全案告破。

事緣於2002年4月13日下午，年僅24歲的周女被發現伏屍在海曙區南郊路一個花壇內，警方經勘查後，認定是一宗姦殺案。法醫判斷案發時間為4月12日晚上9時至10時。周女被發現時身上蓋着3塊木夾板，附近小巷拐角處染有40厘米長的血漬，警方推測周女的遺體曾被人移動。

雖然警方當即成立專案組調查，一度走訪現場附近1公里內的所有男性住戶，惟受限於當時的刑偵技術，始終找不到關鍵線索。直至今年3月，警方發現一條重要線索，鎖定遠在蘭州的董男有重大嫌疑，警方隨後與蘭州方面聯繫，把董拘捕。惟受疫情影響，董男直至上月才被押解回寧波。

董男被捕後供稱，他原籍甘肅蘭州，2002年3月曾赴寧波，準備做點小生意，並偶然認識了死者。案發當晚，他與死者結伴同行時，頓生歹意，把她拉到小巷強姦，惟對方拼死反抗，加上已暴露身份，遂決定一不做二不休將其勒死。案發翌日，他曾悄悄回到現場，當看到警方拉起封鎖線後離開，隨後坐火車四處逃亡。