特朗普將下令封殺TikTok　微軟有意收購

中國手機應用程式（App）抖音海外版「TikTok」被美國多個部門指控，涉嫌與中國政府情報機關分享資訊，引發安全疑慮風波。美國總統特朗普周五（7月31日）表示，最快美國時間周六（8月1日）採取行政行動封殺TikTok。

特朗普準備前往佛羅里達州時，向在場記者表：「我們正審視TikTok，可能全面封殺，也可能採取其他行動。」他指有幾個選項，但最近有很多事情發生，會等待事態進展。他稍後在專機空軍一號向隨行記者表明計劃封殺TikTok。

美國彭博社同日則引述消息報道，特朗普計劃下令TikTok母公司北京字節跳動科技有限公司拆售其擁有權。至於《紐約時報》則報道，美國科技公司微軟正就收購TikTok一事展開談判。

此前已多次傳出美國政府有意封殺TikTok，甚至是微信等其他中國社交應用程式。美國財長姆紐欽周三（29日）首次透露，旗下的美國海外投資委員會（CFIUS）正對TikTok進行國家安全審查，日內會向特朗普提出應對建議。