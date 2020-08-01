政Whats噏：選舉延期　議員促馮驊趁機改革投票過程

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情且尚未見頂，故政府尋日(7月31日)宣布立法會換屆選舉延期1年舉行。有關決定除咗引發如何過渡議會1年真空期嘅問題外，亦有心水清嘅議員不忘督促選舉管理委員會主席馮驊唔好懶懶閒，要善用呢1年時間，優化選舉程序，如設立關愛隊、將投票程序電子化等，又指今次選舉延期嘅其中一個因素就喺現時嘅投票方式落後，如果馮驊再次磋砣光陰，咁就真係要炒魷換人喇。

其實喺舊年11月嘅區議會選舉中，已經出現重複排隊、干擾監票過程等問題，造成選舉不公嘅現象。事後多名區選參選人都有向選管會反映情況，要求制訂關愛隊同電子投票等措施去改善問題，可惜選管會嘅檢討報告最終都冇接納意見。議員葛珮帆(EQ)坦言，其實關愛隊同電子投票嘅建議都提出咗好多年，只係選管會一直以來，連丁點改革都唔願做，炮轟馮驊「唔好同我講唔夠時間」，如果依家畀多成年時間都唔做就係失職塞責。EQ又指，近年愈嚟愈多港人長駐內地工作或者長居養老，加上政府喺押後選舉嘅記者會上都有講香港嘅投票方式落後，覺得選管會都要研究下點樣畀選民喺內地投票嘅方法。

之不過，即使有10萬個建議都假，EQ最擔心嘅，反而係再畀馮驊拖多幾個月，到時又話做唔到，最後都係嘥氣，狠批「咁就一定要炒魷換人喇！」

議員陳凱欣(阿欣)就覺得，今次選舉延期某程度上同投票方法落後有關，加上舊年區選的確出現好多未成年人士干擾排隊嘅情況，促請馮驊要把握呢年時間，至少做到設立關愛隊同電子發票，而電子投票同點票等難度較高嘅項目，都應該開始研究，斥馮驊唔好話難就放軟手腳唔做啊。

除咗關愛隊同電子投票之外，議員麥美娟就補充，選舉尾段嘅保安安排都要做好，因為上次區選就有唔少人衝入票站，阻礙點票同監票程序，嚴重干擾選舉嘅公平性，敦促馮驊唔好諗住仲有1年先選舉就偷懶啊。