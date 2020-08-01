黃蓋雕像「苦肉計」翹臀造型捱轟　省道教協會將拆除

湖南省衡陽市南嶽區衡山景區神州祖廟內一具雕像，近日因其獨特的造型而引發爭議，甚至被網民戲稱充滿「魔性」。該省道教協會表示，該廟一定會把雕像拆除，同整個祖廟也會進行全面整改。

引發爭議的東吳名將黃蓋雕像，位於南嶽神州祖廟黃氏宗祠內，有別於一般雕像，該雕像造型取材自小說《三國演義》裡「苦肉計」的故事，黃蓋正翹起臀部捱杖。當雕像照片在網上傳開後，隨即惹來批評。

湖南省道教協會會長黃至安周四（30日）回應，指該雕像仍然存在，暫未拆除。他認為雕像有需要拆除，原因是雕像本身確實不美觀，二來不符合道教文化，協會將把雕像統一換成道教的三位至高神。至於拆除雕像的時間，黃至安表示需要等待政府批准，再根據相關設計工作量才能敲定。

衡陽市委統戰部網站2016年2月曾發布消息稱，南嶽神州祖廟作為一個民間信仰場所，雖幾經易手，但始終由個人進行運營。消息指，該廟長期採取不正當手段，欺詐遊客，導致投訴不斷，嚴重影響了南嶽旅游形象，多次被責令整改。為提升南嶽旅游形象，經南嶽區委、區政府亦多次召開協調會，2016年2月6日，南嶽區道教協會以1998萬元人民幣（約2245萬港元）回收了該廟。不過黃至安透露，神州祖廟移交到南嶽道教協會的實際時間其實是2018年2月10日。