原定選舉提名期結束　8泛民仍被查問未算成功入閘

9月6日立法會換屆選舉的提名期昨日結束，雖然換屆選舉已押後，外界仍在解讀《港區國安法》生效後，首次大型選舉提名期的現象，當局連同最後1日收到34份提名表格，合共接獲184份提名表格，當中包括來自5大地方選區的99份報名，以及來自29個功能界別的85份報名，最終12名泛民參選人被取消參選資格（DQ），包括4名公民黨參選人；值得留意的是，泛民8人包括社民連岑子杰、人民力量陳志全被選舉主任查問後，提名是否有效仍然懸而未決。

總結今次被押後的換屆選舉的提名期，5大地方選區中，競爭最激烈是新界東，接獲28份報名競逐9個議席，至於最少提名表格是九龍東，14張名單競逐5個議席。功能界別方面，以區議會（第一）界別競爭最激烈，8人角逐1席。

對於港府於大規模DQ12名泛民參選人後，未有再DQ更多參選人，時事評論員陳雲生分析，港府此舉不代表所有已報名的參選人均符合資格成功「入閘」，相反12名泛民被DQ的理據，其實是重要參考，相信曾公開表明反對港區國安法，以及提出無差別否決財政預算案的參選人，同樣面臨不符合參選資格的危機。

陳又提及，港府以疫情為由將換屆選舉押後1年，但他建議不應停止審視參選人資格，以凸顯選舉屬於莊嚴制度。