中國警察警旗式樣確定　以紅籃雙色組成

內地官媒報道，經黨中央批准，中國人民警察警旗確定式樣後，在周三（26日）進行授旗。

內地報道，警旗旗面由紅藍兩色組成，是人民警察隊伍的重要標誌，包括榮譽、責任和使命的象徵。警旗以紅色為主色調，長方形，警徽居旗幟左上角。紅色代表中共對人民警察隊伍的絕對領導、全面領導，彰顯人民警察隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠的政治本色；藍色凸顯人民警察的職業特徵，代表人民警察對平安的守護。

報道又指，確定中國人民警察警旗，對於深入推進人民警察隊伍革命化正規化專業化職業化建設、激勵人民警察忠實履行黨和人民賦予的新時代使命任務具有重要意義。

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