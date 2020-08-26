涉元朗7.21參與暴動被捕　林卓廷當晚稱：你班X街　夠膽唔好走

警方今日(26日)拘捕民主黨議員林卓廷及許智峯等16人，其中林與另外12人涉去年元朗721事件被捕，罪名是暴動。有聲音指林由「原告變被告」，但根據網上片段，可還原當晚的情況，當時身在西鐵元朗站大堂的林卓廷曾以言語挑釁：「你哋班X街，你夠膽唔好走，全部企定係度」。

根據根據《公安條例》第19條「暴動」罪的定義，控方除必須證明被告人所參與的集結有最少3人之外，亦須證明包括被告人的3人一同作出擾亂秩序、帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為」從短片顯示林日的說話及行為帶有威嚇性丶侮辱性及挑撥性。

片段顯示，去年7月21日晚上10時半開始，除林卓廷外，元朗站大堂站滿數百人，包括黑衣人及市民，其中有多名市民向白衣人挑釁，稱「影住我吖」，更有大批市民架起遮陣與白衣人對峙，期間雙方傳出粗言穢語，隔住欄杆對罵，期間，閘內黑衣人手持消防喉射水，白衣人還擊，雙方衝突一觸即發。

未幾，片段顯示，有黑衣人向白衣人作出挑釁性行為，甚至由上以下向白衣人投下金屬垃圾桶，令白衣人追上月台襲擊黑衣人。至凌晨時份，白衣人留在閘外，一名黑衣人主動襲擊閘外的白衣人，白衣人始破閘進入元朗站。

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