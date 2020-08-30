代理炒賣內部機票　兩地警方立專案組調查

內地公安日前發現，有航空公司人員在疫情期間，涉嫌借職務便利，私自代理機票並高價炒賣，將機票由原價2萬到4萬元（人民幣，下同，約2.3萬至4.5萬港元）炒至18萬元（約20萬港元）。上海和北京警方近日成立了專案組，以詐騙罪立案調查。

自3月初起，海外疫情爆發導致回國航班銳減，經濟艙機票經官方由8千至9千元（約9千至1萬港元）漲至2萬到4萬元後，仍然一票難求；有機票代理商趁機炒賣高價機票。

警方日前以涉嫌職務侵佔罪，對相關代理進行刑事拘留，多家間涉嫌代理公司被查處，各大航空公司也正進行內部調查，處分相關涉嫌人士。目前已有多位旅客成功要求代理退回差價。

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