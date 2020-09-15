新冠肺炎：邊境地區進入戰時狀態　瑞麗市啟動全員檢測

雲南省周日（13日）新增2宗境外輸入確診病例，均自緬甸入境瑞麗市。當局周一（14日）在昆明召開新冠肺炎疫情防控工作電視電話會議，省長阮成發表示，全省邊境地區要立即進入戰時狀態，切實將各項防控措施落實到位，瑞麗市要立即啟動全員核酸檢測。

會上，省委書記陳豪表示，此次輸入病例說明防控工作還需要進一步加強。他強調除了需進一步加強邊境管控，亦要深化各級黨政軍警民聯防聯控機制，緊盯邊境重點方向及地段，堅決打擊非法出入境活動，全面切斷境外疫情輸入渠道。

阮成發指出，各州市要高度緊張起來，特別是8個邊境州（市）、25個邊境縣（市）要立即進入戰時狀態，切實將各項防控措施落實到位。瑞麗市要全面強化疫情防控措施，立即啟動全員核酸檢測，千方百計把疫情蔓延風險降到最低。

另瑞麗市政府在周一晚召開新聞發布會，宣布有關緊急措施，包括城區全員開展核酸檢測，費用由政府承擔，方案確定之後有關消息將及時發布。而周一晚10時後，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一周，全市城區人員需居家隔離。另公安機關堅決嚴厲打擊偷渡者，對組織、協助、容留偷渡者的人員依法嚴懲。