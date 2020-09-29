首艘萬噸級海事巡邏船出塢　具全球巡航救援能力

中國首艘萬噸級海事巡邏船「海巡09」，周二（29日）在廣州成功出塢，將進入後續設備安裝工作，並列編廣東海事局，入列後會躍升成為世界上噸位最大的海上執法公務船。按照授權，廣東海事局同時負責南海海區海上干線公用航標，水域、港口航道的檢測等工作。

海巡09由中國船舶集團所屬701研究所設計，中國交通運輸部海事局局長曹德勝表示，海巡09將加強海上交通動態管控和應急保障，保障海上運輸安全暢通，提升中國海上交通治理能力和水平，同時具備全球巡航救援功能，為國內規模最大、裝備先進、綜合能力強的巡邏船。

負責海巡09建造項目的總建造師顏培博介紹，該船由中國自行研製，於去年5月開工建設。設計排水量10,700噸，設計總長165米，可搭載多型直升機並配合其加油、救生和搜尋等作業，能在9級海況、蒲氏12級風力條件下安全航行。並在保障海上交通安全、保護海洋環境及維護國家海洋權益，發揮重要作用。

另廣東海事局按照授權，負責南海海區海上干線公用航標、沿海主要港口航標的規劃建設和管理，專業單位專用航標設置的審批和監督工作。並負責南海海區水域、港口航道的檢測、基本測量、水文觀測及其資料的收集，編印和發行相關航海圖書資料等工作。