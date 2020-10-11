女子玩密室逃脫被要求脫內衣　店方︰營造搞笑氣氛

真人版密室逃脫遊戲深受內地年輕人追捧，惟四川成都市女子林俐（化名）早前與友人在一間密室逃脫店玩耍時，竟被真人NPC（non-player character的縮寫，非玩家角色。由店員扮演的遊戲角色）要求脫內衣、勸酒等，卻感覺遭性騷擾，遂向傳媒投訴。惟店方事後回應卻稱︰「只是營造一種搞笑的氣氛。」

「感覺遊戲設置非常侮辱女性，甚至到了性騷擾的地步。」林小姐上周四（1日）與友人光顧該店，便選擇了簡介為「搞笑趣味」的《東成西就》主題密室，每人花費178人民幣（約港元）。在第一關解密中，一位男性NPC表示要打聽線索，則要「以物換物」。由於事前已寄存了手機及手袋等，林小姐等人只好脫到只剩內衣，然後穿上密室內準備的古裝，惟NPC仍拒絕放行，並要求其中一位女士交出內衣。林一行人堅拒要求，NPC才改為要求他們表演才藝。

到第二關，根據遊戲設置，林俐一行人需要喝完一瓶二鍋頭才能繼續遊戲。林小姐本以為只需喝一點點，未料NPC一直勸酒，結果一瓶二鍋頭幾乎都被喝完。到第三關，該關NPC（與首關是同一人）竟要求其中一名玩家躺在地上，另一名玩家則騎坐在她身上，並做抓胸動作才能過關。林小姐嚴詞拒絕，對方才改為要求做掌上壓等體力運動過關。

林小姐等人事後感到被侮辱，遂在購票的團購平台給予差評並投訴，商家隨後聯繫林小姐並退款。惟林小姐擔心換衣服時被密室內的監控拍下，要求店方刪除有關片段，惟店方一直未有正面回應。

內媒記者其後走訪涉事店家，工作人員介紹《東成西就》主題密室時，指密室會「帶一點成人遊戲」，又稱「會脫衣服，脫到哪種程度是根據玩家可以接受哪種程度」，並建議「放得開的玩家體驗」，惟強調「如果玩家不願意，我們也不會強行要求」。

該店店長則稱，脫外衣是為讓玩家換古裝衣服，至於林小姐所指的脫內衣，可能是店員與玩家溝通誤會。對於第三關中令人不適的動作，店長則強調，絕不會有「骯臟的」動作，一般是體力運動，並強調店內監控都是3天自動覆蓋，現時店內已沒有林小姐的監控視頻。

另成都市文化市場綜合執法總隊負責人指出，目前未能確認有關情況是遊戲設置，還是工作人員的個人行為，該隊難以執法，又指當事人如感到被侵犯，最好是及時提出，事後提出異議，不利於取證和認定。他建議，由於長和玩家說法不一，建議當事人報警處理。